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محافظات

ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 05:06 م
ضبط أدوية غير مصرح
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها فى الشرقية..صور
وائل شاهين
تمكنت حملة من مفتشي إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، من مداهمة عدة أماكن ومنشآت دوائية مخالفة وغير مرخصة في نطاق مركز ومدينة ديرب نجم ، أسفرت عن ضبط وتحريز أكثر من ١٠٠٠ قرص من أدوية خاصة بوزارة الصحة معدة للبيع ، وضبط وتحريز ١٢٢ علبة منشطات جنسية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالمحافظة، للرقابة علي المنشآت الدوائية، وأستكمالًا لحملات التفتيش الصيدلي بالمديرية.

كما تم ضبط وتحريز مركز للعلاج الطبيعي به أدوية مجهولة المصدر معده للبيع بغرض التخسيس، وضبط وتحريز عدد ١٣٤٠ قرص مواد مخدره "ترامادول" مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغير مرخصة من وزارة الصحة ومهربه من الخارج، كما تم ضبط وتحريز عدد ١٥٦ علبة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك.


ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في الشرقية.. صور

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