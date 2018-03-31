أمين الفتوى يوضح حكم الرجوع فى زكاة المال

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للإنسان الذى ما دفع زكاة ماله لفقير، أن يطالبه برد هذه الزكاة مرة أخرى.



وأشار "عويضة" فى إجابته على سؤال مضمونة « هناك أختان أعطت واحدة منهم للأخرى من زكاة مالها ولكن فى لحظة غضب حدثت مشكلة بينهما وطالبتها برد المال، فما الحكم فى ذلك؟"، فإنتِ وقعتي فى خطأ كبير لأنك تطالبين أختك برد المال الذى عليها، فهى أخذت حق الله سبحانه وتعالى الذى فرض لها فلا تطالبي أختك بما أعطيته لها، لأنكِ دفعتى زكاة مالكِ المفروضة فلا يصح أن تسترديها مرة أخرى، لأن هذا حرام.

