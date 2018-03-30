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«التنمية المحلية في أسبوع».. عمليات الوزارة تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام .. ودورة تدريبية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:21 م
اللواء أبوبكر الجندى
اللواء أبوبكر الجندى
ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالجيزة
  • تكليف المحافظين بالمرور على اللجان الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي عدة أحداث، حيث تفقد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية سير العمل بغرفة العمليات بالوزارة وذلك فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

واستمع الجندي إلى عرض من مسئولي غرفة العمليات عن سير الانتخابات بالمحافظات، كما أجرى عددا من الاتصالات بالمحافظين لمتابعة عملية التصويت فى المراكز والمدن والقرى.

ووجه الوزير المحافظين بالمرور على اللجان الانتخابية للمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية خاصة في القري والمراكز وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والعمل على تذليل أية مصاعب قد تحد من المشاركة.

فيما أكد المحافظون انتظام عملية التصويت في جميع اللجان بمحافظاتهم دون معوقات أو مشاكل، مشيرين إلى توفير الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين.

كما تفقد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات المركزية في الجيزة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية يرافقه اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وعددا من قيادات المحافظات وقيادات الجيش والشرطة.

وأطمأن الجندي على سير العملية الانتخابية وإجراءات تسهيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع باللجان للإدلاء بأصواتهم، وقدم اللواء أبوبكر الجندي الشكر لأعضاء غرفة العمليات بالمحافظة علي المجهود الذي بذلوه خلال أيام التصويت.

وتفقد الوزير أيضا خلال جولته بمحافظة الجيزة سير العملية الانتخابية بعدد من لجان المحافظة أولها اللجان أرقام ٦٥ و٦٦ و٦٧ بالمركز الطبي الحضري بمنطقة زنين بحي بولاق الدكرور.

كما تفقد الوزير اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد احمد عبدالعزيز الابتدائية بشارع فيصل، ولجنة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات بشارع الهرم.

وأشاد الجندي بخروج ملايين المصريين في المحافظات للمشاركة في عملية التصويت، لافتا إلي التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب المصري خلال السنوات الاخيرة.

وأعلن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، انتهاء استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار الوزير الجندي إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مقرات اللجان الانتخابية بالمحافظات وتوفير وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالوزارة تعمل اعتبارًا مِن صباح غدٍ الاثنين وحتى نهاية العملية الانتخابية، وأضاف الجندى أنه سيتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير متابعة على مدار اليوم بغرفة العمليات الوزارة عن سير العملية الانتخابية لسرعة التعامل مع المشاكل والمعوقات المؤثرة على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقارير على مدار الساعة للتعرف على نسب المشاركة أول بأول في الانتخابات.

وأوضح اللواء أبوبكر الجندي أنه سيتم التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة وتذليل العقبات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات وكذلك التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأضاف "الجندي" أنه تم التنبيه على غرفة عمليات المحافظات بسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تحدٍ من سير العملية الانتخابية أولًا بأول لاتخاذ القرارات اللازمة.

ووجّه اللواء أبوبكر الجندى نداءً لكافة جموع الشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة بكل حرية فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم المقبل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقامت وزارة التنمية المحلية بتنظيم دورة تدريبية للعاملين بالإدارة المركزية لخدمة المواطنين لتنشيط العمل وربط بوابة شكاوي مجلس الوزراء بشكاوي الوزارة.

حاضر فى الدورة التدريبية مسئولون من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعدد من مبرمجي الحاسب الآلي بالمركز.

وتمثلت أبرز الموضوعات التي تم التدريب عليها كيفية التعامل مع بوابة الشكاوي الموحدة طبقا للقرار الجمهوري رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ وكيفية التعامل مع شكاوي المواطنين وكيفية التعامل مع الشكاوي الداخلية والجهات الفرعية بالوزارة إليكترونيًا والتنسيق المستمر بين مسئولي خدمة المواطنين بالوزارة والبوابة لمتابعة الشكاوي الواردة بالمحافظات.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف عن كاهل المواطن .

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