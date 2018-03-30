العشماوي: الملف الاقتصادي التحدي الأكبر الذي ينتظر السيسي

قال الدكتور مجدي العشماوي، خبير الاقتصاد الدولي، إن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي ينتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الثانية.



وأضاف العشماوي لـ«صدى البلد» أن التضخم والأسعار والتنمية والاستثمارات الأجنبية أبرز الملفات التي تنتظر الرئيس السيسي خلال السنوات الـ4 المقبلة.



وأشار إلى ضرورة تحقيق الأمن والأمان والاستقرار الكامل حتى يمكن الانتباه إلى القطاعات التي عانت خلال الفترة الماضية كقطاع السياحة.