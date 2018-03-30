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فن

شاهد.. محمود معروف لـ «صدى البلد»: عبدالحليم حافظ من مكة المكرمة

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:41 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: عز حسين
قال الناقد والكاتب محمود معروف، إن حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مليئة بالأسرار التي لم تكتشف حتى الآن.

وأضاف محمود معروف خلال ندوته بـ "صدى البلد" أن عبد الحليم حافظ، أصله من مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أحد هذه المعلومة سوى زينب ابنة "عليا" شقيقة العندليب، التي روت له هذه الرواية شخصيًا.

وأوضح معروف أن أصل عائلة العندليب «الشبينة» من منطقة العزيزية بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أن هناك حارة بهذ المنطقة مسماه باسم العائلة «حارة الشباينة»، وأن أصل العائلة في مكة يزورون فرعهم في مصر، ويؤدي كل فرد من عائلة العندليب الحج عنه كل عام.

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