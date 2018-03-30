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ثقافة

«علاقة الموسيقى بالفنون التشكيلية».. احتفالية للأعلى للثقافة بمتحف الفن الحديث

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:34 م
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أقام المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وآتيلية المؤلف الموسيقي برئاسة الدكتورة نهلة مطر ، احتفالية بعنوان"علاقة الموسيقى بالفنون التشكيلية" نظمتها لجنة الموسيقى والباليه بالمجلس، ومقررتها الدكتورة رشا طموم، أمس الخميس، ويستمر برنامج الكرنفال حتى غد بمتحف الفن الحديث فى ساحة دار الأوبرا.

بدأت الاحتفالية بعزف مقطوعة البورصة فى باريس ل عمرو أشرف الباز عن لوحة مارجريت نخلة ( ثنائية الكلارينت والبيانو) عن لوحة عصام معروف ، وقد قام بالعزف على البيانو مريم المملوك ، كلارينيت عمرو إمام ، باص كلارينت محمد الزناتى ، تشيلو محمد أحمد، أيضا تم عزف مقطوعة دينا تحاموقه ( مطر الصباح) عن لوحة مكرم حاخندوقة ، وقام بعزف البيانو مريم المملوك ، تشيللو محمد أحمد ، فيولينه رنا أكرم الحمبولى.

ثم ألقت الدكتورة رشا طموم محاضرة بعنوان " العلاقة بين الموسيقى والفن التشكيلى" وقالت إن هذه العلاقة تتحدد من ثلاث زوايا، الأولى : الفنون مرآة عاكسة لظروف العصر ، وأن الفنون كلها تجتمع فى عصر ما على جماليات فنيه معينة، وأضافت أن العصور تسقط فى الفن التشكيلى والعمارة ثم تأتى الموسيقى لاحقة عليهم.

وتابعت: أن الزاوية الثانية " تأثير المذاهب الفنية بين الفن التشكيلى والموسيقى"، وطرحت أمثلة على هذا التأثير من عصر الباروك ، واوائل القرن ١٨ ، وعرضت لوحة شروق الشمس ، والزاوية الثالثة : الاستلهام المتبادل بين الموسيقى والفن التشكيلى .

وأكدت أنه قد يكون مصدر إلهام الفنان التشكيلى عمل موسيقى ، وقد يكون مصدر إلهام الموسيقى عمل تشكيلى، فبشكل أو بآخر هناك تلاحم بينهما ، وعرضت العديد من الأمثلة لهذا التلاحم مثل لوحة (معركة الهون) .

ثم عزف مقطوعة فراس نوح (سخرية ) عن لوحة جمال المرسى ، وقامت بعزف البيانو مريم مملوك، كلارينيت عمرو إمام، باص كلارينيت محمد الزناتى، وقدم مروان على فوزى (سكتشات صوتية) عن لوحات فاروق حسنى ، عصام معروف ، محمد رياض سعيد ، محمد القبانى ، وقامت بعزف البيانو مريم مملوك ، اكورديون مروان فوزى.

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