صورة القدس فى الآداب العالمية.. ندوة فى الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور أحمد درويش ندوة "صورة القدس فى الآداب العالمية" وذلك فى تمام الخامسة يوم الإثنين المقبل 2 أبريل بقاعة المؤتمرات بالمجلس.



ويشارك فى الندوة عدد من المختصين فى اللغات الأجنبية المختلفة ومنهم رانيا فتحى، فلسطين فى الأدب الفرنسى المعاصر، وسهيمة سليم، القدس (الأرض والرمز فى الأدب الإيطالى) وفاتن مرسى "القدس فى أدب الرحلات الإنجليزى والأمريكى قبل النكبة، ونادية جمال الدين فى الأدب الإسبانى.



كما تشارك إيمان إسماعيل، صورة القدس فى النثر التشيكى، محمد نصر الجبالى، تطور صورة مدينة القدس فى الأدب الروسى من القرن العاشر وحتى مطلع القرن العشرين، منصور عبد الوهاب، القدس بين الأفق الإبداعى العبرى والتوظيف السياسى الإسرائيلى، ومنى حامد، صورة القدس فى الشعر الفارسى المعاصر.