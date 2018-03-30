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منوعات

«مسن» يحتضن كلبه لتوديعه قبل ساعات من وفاته.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:31 م
صدى البلد
أحمد شريف
في لحظة تنم عن وفاء يفتقده البشر، احتضن مسن يحتضر كلبه، وهو على فراش الموت في أحدى المستشفيات قبل ساعات من وفاته لتوديعه فى اللحظات الأخيرة من الحياة.

توضح مقاطع الفيديو اللحظات المؤثرة والأخيرة لبيتر روبسون، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو يحتضن كلبه "كولي شيب" الذي زاره ليودعه في مستشفى “ناينويلز” في دندي ببريطانيا الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل"، نشرت حفيدته، آشلي ستيفنز، الصور على فيسبوك وأثنت على ممرضة، التي رتبت الزيارة غير العادية.

وكان روبسون يعاني من تليف الرئتين وكان يتم رعايته في جناح مخصص لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، حيث تقول العائلة إنه لم يعتقد أبدًا أنه سيرى "شيب" مرة أخرى.

«مسن» يحتضن كلبه لتوديعه قبل ساعات من وفاته.. فيديو
«مسن» يحتضن كلبه لتوديعه قبل ساعات من وفاته.. فيديو

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