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أخبار العالم

وزارة الخارجية: روسيا تطرد دبلوماسيين إيطاليين اثنين

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:35 م
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني
رويترز
ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن روسيا أمهلت، اليوم الجمعة، اثنين من الدبلوماسيين الطليان أسبوعا لمغادرة البلاد، وسط أزمة متفاقمة بشأن هجوم بغاز للأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وكانت إيطاليا طردت يوم الاثنين ، اثنين من الدبلوماسيين الروس إبداء للتضامن مع بريطانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيين غربيين كبارا لتبلغهم بإجراءات الرد التي تتخذها إزاء الغرب بعد أن طردت دول غربية عديدة دبلوماسيين روسا.

وقالت موسكو أمس الخميس إنها طردت 60 دبلوماسيا أمريكيا وستطرد عشرات من بلدان أخرى انضمت للندن وواشنطن في عقاب موسكو فيما يتعلق بتسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا. وتنفي روسيا أي صلة لها بالحادث.

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