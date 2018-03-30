المؤتمر العربي الأفريقي للتنمية يرفع توصياته لـ«السيسي»

أنهى المؤتمر العربي - الأفريقي في ظل التنمية المستدامة، الذي نظمته جمعية المستثمرات العرب، تحت رعاية الدول العربية، أعماله بمهرجان غنائي وطني عربي في حب مصر، وقام برفع توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من أهمها إنشاء بنك للمعلومات عن الدول العربية والأفريقية التي قدمت مبادرات للتعاون المشترك في مجال الاستثمار، وأهمية تشجيع الإستثمار في المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، والنقل، وتدوير المخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة.



وجاء في التوصيات أيضًا، قيام لجنة البيئة والتنمية المستدامة باتحاد المستثمرات العرب بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وبيئية للمشروعات المقترحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأسس الإقتصاد الأخضر، والإعلان عن تأسيس الإتحاد شركة لترويج المشروعات والمنتجات والفرص الاستثمارية المطروحة في الدول العربية ودول القارة الأفريقية، وتأسيس مكتب تنسيقي للإتحاد لتنسيق الأعمال الخاصة بين الدول العربية والأفريقية لتفعيل أعمال الإتحاد مع نيجيريا ومحافظة كينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية.



ومن واقع مناقشات المؤتمر، أكدت د. هدى يسى، رئيس المؤتمر، ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، إجماع المشاركات والمشاركين بتوصية، على أنه بناءًا على بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد ومجلس سيدات الأعمال بأبوظبي، سيتم عقد ملتقى للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة الدول العربية والأفريقية والآسيوية خلال العام الحالي 2018.



وتقدمت د. هدى يسى، بالشكر للسفير د. أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، على دعمه ورعايته للمؤتمر، وخاصة إدارة التنمية المستدامة بالجامعة برئاسة د. ندى العجيزى، والشكر والعرفان لكافة الوزارات بالدولة ودعمها الكامل ومساندتها لأعمال المؤتمر والعمل العربي المشترك، وخاصة وزارة الإنتاج الحربي.



وأشارت، إلى أن المؤتمر كان فرصة جيدة لعرض الاستثمارات وتبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية وبمشاركة خاصة من اليابان وكوريا بالقارة الأسيوية.



وأضافت، أنه من أهم الأحداث التي تمت في المؤتمر عقد بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والهيئة العربية للتصنيع، فخر الصناعة المصرية، يهدف إلى الترويج لمنتجات الهيئة وفتح أسواق جديدة لها في الدول العربية والأفريقية، مؤكدة أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك بقوة وفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة التنموية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



توصيات الوفد العراقي:

وقد بارك الوفد العراقي المشارك، الإنتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد التنظيم الإرهابي داعش وتحرير جميع أراضيه وتمنى التوفيق للشعب والحكومة العراقية، وأوصى الوفد العراقي المشارك في المؤتمر، بدعوة اتحاد المستثمرات العرب إلى الإسراع للإستثمار في العراق لوجود فرص إستثمارية في جميع المحافظات والوزارات بمختلف القطاعات بالعراق، ودعوة الشركات العربية للدخول إلى السوق العراقي بعد استقرار الأمن بالعراق، ومؤكدًا على الإستثمار في العنصر البشري من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دول الإتحاد العربي والأفريقي.



توصيات الوفد الياباني:

وأوصى الوفد الياباني المشارك في المؤتمر بتفعيل مكتب اتحاد المستثمرات العرب في اليابان بمشاركة دول الإتحاد والدول الأفريقية، وطالبوا بإنشاء الدليل الاستثماري العربي الأفريقي باللغات اليابانية والصينية والكورية.



كما أوصى الوفد، بأهمية تفعيل برنامج الرحلة الصناعية التثقيفية لليابان لأعضاء الإتحاد، وأيضًا تفعيل البرنامج التقني للمشروعات الصغيرة اليابان ودول الاتحاد، وتفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعات اليابانية وجامعات دول التعاون واتحاد المستثمرات العرب من خلال مشروع البيئة العالمي خلال شهر مايو القادم 2018.

