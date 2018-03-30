«ميلانيا ترامب» تتألق بملابسها أثناء زيارتها المرضى.. صور

ارتدت "ميلانيا ترامب" زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثوبا مخططا من ماركة "أدم ليبس"، أثناء زيارتها المفاجئة لمستشفى في "بالم بيتش" في فلوريدا، والتي تراوح سعره 1،350 دولارًا أمريكي.



وارتدت "ترامب" فستانا مقلدا من القطن مخطط بأكمام قصيرة نمط غير متناظر مع ارتدائها حزام أسود، وقد تركت شعرها منسدلا، ولم تتكلف في وضع المكياج فقط وقد بدت متألقة.



كتبت "ترامب" عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام أنها قد استمتعت بزيارتها للمستشفى، مؤكدة أنه من الرائع قضاء بعض الوقت مع المرضى والأطباء والممرضين الذين يعملون بجد.



وقد جلبت "ترامب" هدايا عيد الفصح لكل المرضى من الأطفال، الذين بدت عليهم علامات الترحيب والفرح.