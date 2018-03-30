ضبط صاحب مخبز بحوزته 62 بطاقة تموين في ميت غمر

شنت إدارة تموين مركز ميت غمر، حملات تموينية برئاسة السيد سليمان و محمد علي عبد الفتاح راميس رئيس قسم الرقابة التموينية بالادارة، أسفرت عن ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات تموينية بالمخالفة للقانون.



وتمكنت الحملة من خلال تفتيش مخبز بناحية البوها بمركز ميت غمر ملك محمد محمود حمودة المغربي من وجود 62 بطاقة تموينية ذكية داخل المخبز، جمعها صاحب المخبز بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 258 أمن دولة طوارئ، وتم التحفظ على هذه البطاقات.