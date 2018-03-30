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«بكري» منفعلا: «الجزيرة» العميلة تجاهلت دماء الفلسطينيين في يوم الأرض.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:26 م
صدى البلد
هاني حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن قناة الجزيرة العميلة والخائنة تجاهلت دماء الفلسطينيين واستضافت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتحدث عن الأوضاع في فلسطين.

وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:"يا عرب شعب فلسطين يذبح بكافة الأسلحة والمدافع لأنه يطالب بحقه في الأرض والكرامة والعزة"، متسائلا:" أين الداعون لحقوق الإنسان في المنظمات الدولية، وأين تحرك العالم أجمع؟".

وتابع :"الشعب الفلسطيني دفن مشروع القرن، ولن يستطيع أحد مواجهته، لأنه ذلك شعب جبار وقادر على المواجهة ".

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