«بكري» منفعلا: «الجزيرة» العميلة تجاهلت دماء الفلسطينيين في يوم الأرض.. فيديو

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن قناة الجزيرة العميلة والخائنة تجاهلت دماء الفلسطينيين واستضافت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتحدث عن الأوضاع في فلسطين.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:"يا عرب شعب فلسطين يذبح بكافة الأسلحة والمدافع لأنه يطالب بحقه في الأرض والكرامة والعزة"، متسائلا:" أين الداعون لحقوق الإنسان في المنظمات الدولية، وأين تحرك العالم أجمع؟".



وتابع :"الشعب الفلسطيني دفن مشروع القرن، ولن يستطيع أحد مواجهته، لأنه ذلك شعب جبار وقادر على المواجهة ".



