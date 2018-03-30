اذا كنتي تحاولين تقديم السمك بطريقة سهلة وغير مكلفة، تعلمي طريقة تحضير طاجن السلمون والكرات في الميكروويف.



المقادير:

• 700 جرام كرات، مقطع إلى شرائح رفيعة

• 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 2 ملعقة كبيرة مسطردة بالحبوب الكاملة

• 2 ملعقة كبيرة عسل نحل

• عصير نصف ليمونة

• 250 جرام طماطم صغيرة، مقطعة إلى النصف

• 4 شرائح سمك سلمون مخلى بدون جلد، حوالي 175 جرام الشريحة



الطريقة:

1. ضعي الكرات في طبق ميكروويف كبير، ورشي عليه 2 ملعقة طعام ماء. غطي الطبق بالسلوفان واثقبيه في عدة مواقع بالشوكة. اطبخيه على 850W لمدة 3 دقائق، ثم اتركيه ليرتاح لمدة 1 دقيقة.

2. تحضير الصلصة:

إخفقى زيت الزيتون والمسطردة والعسل وعصير الليمون معًا، وتبليه بالقليل من الملح والفلفل.

3. ضعى الطماطم فوق الكرات ورشي عليهم نصف كمية الصلصة.

4. ضعي شرائح سمك السلمون جنبًا إلى جنب فوق الخضار ورشي عليه باقي كمية الصلصة.

5. استبدلي غطاء السيلوفان بآخر جديد واثقبيه في عدة مواقع بالشوكة.

6. واصلى الطهي على 850W لمدة 9 دقائق. ثم اتركيه ليرتاح لبضع دقائق قبل التقديم.