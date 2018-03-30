البابا تواضروس يبعث رسالة مصورة لـ بابا الفاتيكان في عيد الفصح

أفاد موقع "فاتيكان نيوز" بأن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية أرسل رسالة تهنئة بالفيديو للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة عيد الفصح وحلول الذكرى الخامسة لتنصيبه بابا للفاتيكان.



وأكد البابا تواضروس في رسالته أن "المسيح قهر الموت وأنقذ البشرية"، كما أعرب عن تحياته الحارة للبابا فرنسيس.



ونقل الموقع عن البابا تواضروس قوله "أنا سعيد بإرسال هذه التهنئة من مصر إلى قداسة البابا"، بمناسبة الذكرى الخامسة لتنصيبه بابا للفاتيكان، حيث دعا البابا تواضروس الله أن يبارك في صحة البابا فرنسيس ومهمته وحكومته.