زيدان يوضح موقفه من إيسكو بعد هاتريك الأرجنتين

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بصانع ألعاب الفريق، إيسكو، بعدما سجل ثلاثية قاد بها منتخب إسبانيا لفوز كاسح على الأرجنتين 6-1 في مباراة ودية، يوم الثلاثاء الماضي، رافضا ما يتردد بأنه يظلم اللاعب.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "رأيت ما قدمه إيسكو، وتسجيله هاتريك أمام الأرجنتين، وأنا سعيد به، لست ظالما له، ربما لا يقوم بنفس الدور هنا، لقد أظهرت له دائما أنه مهم لنا، الجميع يدلي برأيه، لكنني لست منزعجا".



وعن احتمالية رحيل إيسكو، رد مدرب الملكي: "إنه ينتمي لمدريد، وسيبقى هنا، إنه لاعب أحبه، أريد الجميع أن يصبح مثله".



وتابع زيدان: "ليست مشكلته، هو دائما يقدم أفضل ما لديه على أرض الملعب، لكن القائمة بها 25 لاعبا، سيكون هناك دائما واحدا لا يلعب سواء كان بيل، أسينسيو، لوكاس أو لاعب آخر، إيسكو ليست لديه أي مشكلة".



وأضاف قبل لقاء لاس بالماس، غدا السبت في الجولة 30 من الليجا: "إيسكو وراموس يشعران بعدم الراحة ولا يستطيعان السفر، بقية اللاعبين جاهزون للقاء، سنلعب مباراة صعبة، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لاس بالماس فريق قوي، وقادر على تقديم مباراة كبيرة، رغم مركزه المتأخر".



وتابع زيزو: "علينا أن نفكر فيما يجب أن نفعله غدا، وسنذهب بأكبر قدر من الحماس، إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، حتى لو كانت أعيننا على مباراة يوم الثلاثاء ضد يوفنتوس في دوري الأبطال، فالاستعداد لمباراة تورينو، يتطلب القيام بعمل جيد أمام لاس بالماس".



وأوضح: "لقد شارك جاريث بيل في بطولة الصين مع منتخب ويلز، وهو جاهز تماما للعب غدا".



وتطرق زيدان للحديث عن مستقبله كمدرب لريال مدريد: "أود الاستمرار، كما هو الحال دائما، أحب ما أقوم به في هذا النادي، لكن يجب أن نركز على المباريات المتبقية هذا الموسم، هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ذلك، ولكن كما قلت إذا كان الأمر يتوقف علي فقط، فأنا أريد الاستمرار كمدرب لهذا الفريق لأطول فترة ممكنة".