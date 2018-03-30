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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض إلى 12 وأكثر من 1100 مصاب

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في احتجاجات ذكرى يوم الأرض إلى 12 مواطنا وأصيب أكثر من 1100، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق، في المواجهات العنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة باستشهاد الشبان: وحيد أبو سمور(27عامًا)، محمد كمال النجار (25عامًا)، أمين منصور أبو معمر (22عامًا)، محمد نعيم أبو عمرو (27عامًا)، جهاد أحمد فرينة (34عامًا)، محمود سعدي رُحمي (33عامًا)، إبراهيم أبو شعر (22عامًا)، عبد الفتاح بهجت عبد النبي (18عامًا) والفتى أحمد إبراهيم عودة (16عامًا)، عبد القادر مرضي الحواجري (42عامًا)، وساري وليد أبو عودة وحمدان إسماعيل أبو عمشة.

وأصيب أكثر من 1100 مواطن فلسطيني بجروح بينهم (10) على الأقل بحال الخطر جراء إصاباتهم بالرصاص في الأجزاء العلوية من الجسم، ويتلقون العلاج في مختلف مستشفيات القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقعين بقذيفتين شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين المجاورة.

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