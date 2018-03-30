وزيرة الثقافة تفتتح معرض الإسكندرية للكتاب.. صور

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض الإسكندرية للكتاب والمقام في الفترة ما بين ٣٠ مارس وحتى ٩ إبريل بكلية الهندسة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة.



ويشارك في المعرض ١٥٠ ناشرا، ويتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد الشوكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.



وأكد محافظ الإسكندرية، ضرورة إثراء الحياة الثقافية بالإسكندرية، وإقامة تلك المعارض الثقافية بما يليق بمكانة الإسكندرية كعروس للبحر الأبيض المتوسط، موضحا أن المحافظة تقدم كل الدعم لجميع الأنشطة الثقافية المقامة بها.



من جانبها قالت وزير الثقافة، إن الإسكندرية تشهد عددًا من معارض الكتاب خلال الفترة الحالية، وأن هناك دور نشر كثيرة مشتركة وتقوم بعرض مجموعات مختلفة من الكتب لجميع الأعمار والفئات وبأسعار متفاوتة فى متناول الجميع، وأضافت أن الإسكندرية مليئة بالتراث والتاريخ، والأحداث الزاخرة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة كتب عن الإسكندرية وتاريخها وتم توزيعها فى عدد من المعارض السابقة.