بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.



يجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.



يترشح فى انتخابات رئاسة الحزب كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

