ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

برلمان

بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 06:41 م
فرز اصوات الجمعية
فرز اصوات الجمعية العمومية للوفد
كتب: فريدة على معتز الخصوصى صلاح مهدى
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.

يجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

يترشح فى انتخابات رئاسة الحزب كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور
بدء فرز أصوات الجمعية العمومية للوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب.. صور

ترشيحاتنا

قناة إسرائيلية: مصر وإسرائيل تمتلكان أدلة على علاقة الفراعنة بالكائنات الفضائية

روسيا تقرر طرد دبلوماسيي 6 دول بسبب أزمة "الجاسوس"

وزير الخارجية الألماني : قرار طرد دبلوماسيينا من روسيا ليس مفاجئا

140 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي شارك في كل مباريات الدوري

وزير الأوقاف يُحذر من «مقولة» شائعة بين الناس تحرمهم دخول الجنة

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا

«ميلانيا ترامب» تتألق بملابسها أثناء زيارتها المرضى.. صور

تعرف على «ساعة» نزول الله إلى سماء الدنيا ليقبل توبة عباده يوميًا

5 صور نادرة للعندليب الأسمر مع أسرته ونجوم الفن

سياسي: تحسين معيشة المصريين أقوى تحدٍ ينتظر السيسي

معمرة إيطالية تضع طفلها السابع عشر.. فيديو

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام طنطا بالدوري العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

«ميلانيا ترامب» تتألق بملابسها أثناء زيارتها المرضى.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة

70 صورة ترصد انتخابات رئاسة حزب الوفد

أفكار بسيطة لتنسيق التنورة الـ"sequinned".. صور

فيديو

شاهد.. محمود معروف لـ «صدى البلد»: عبدالحليم حافظ من مكة المكرمة
برلماني:«السنبلاوين» الأكثر كثافة في المشاركة بالانتخابات بالدقهلية.. فيديو
«بكري» منفعلا: «الجزيرة» العميلة تجاهلت دماء الفلسطينيين في يوم الأرض.. فيديو
بكري : الفلسطينيون يسطرون ملحمة في يوم الأرض .. والاحتلال يرد بالرصاص .. فيديو
أزمات الرياضيين على الشاشة في 2018.. إيقافات وخناقات وسباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟