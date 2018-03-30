برلماني:«السنبلاوين» الأكثر كثافة في المشاركة بالانتخابات بالدقهلية.. فيديو

قال أحمد همام، عضو مجلس النواب، عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إن محافظة الدقهلية أثبتت وطنيتها من خلال التفافها خلف الرئيس السيسي، الذي أنقذ مصر من الإرهاب، وأهل الشر وأعداء الإنسانية .



وأضاف "همام " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، أعاد الوطن بكافة مقدراته إلى وضعه الحقيقي كقلب للأمة العربية، لافتا إلى أن أهالي الدقهلية يقفون خلف الوطن .



وأكد، أن دائرة السنبلاوين أثبتت أنها رقم 1 على مستوى المحافظة بمشاركة أكثر من 169 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة تصل إلى 55 %.

