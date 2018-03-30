تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن
الجمعة 30/مارس/2018 - 08:08 م
بورصة لندن
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع وآخر جلسات شهر مارس الجاري.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.79% ليسجل 5.09 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.10 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.01 دولار، كما ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 19.50% لتسجل 0.24 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، وأقل مستوى لها عند 0.23 دولار.
فيما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.08 نقطة بنسبة 2.76% لتسجل 2.82 دولار وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.82 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.78 دولار.. بينما حافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5 دولارات.