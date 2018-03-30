تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، ‏اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع وآخر جلسات شهر مارس الجاري.



وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.79% ليسجل 5.09 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.10 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 5.01 ‏دولار، كما ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 19.50% لتسجل 0.24 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، وأقل مستوى لها عند 0.23 دولار.



فيما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.08 نقطة بنسبة 2.76% لتسجل 2.82 دولار ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.82 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.78 دولار.. بينما حافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5 دولارات.