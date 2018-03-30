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اقتصاد

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:08 م
بورصة لندن
بورصة لندن
أ ش أ
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، ‏اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع وآخر جلسات شهر مارس الجاري.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.79% ليسجل 5.09 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.10 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 5.01 ‏دولار، كما ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 04ر0 نقطة بنسبة 19.50% لتسجل 0.24 ‏دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، وأقل مستوى لها عند 0.23 دولار.

فيما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.08 نقطة بنسبة 2.76% لتسجل 2.82 دولار ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.82 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.78 دولار.. بينما حافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5 دولارات.

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