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رياضة

ناشئو يد الأهلي 2008 يتوج ببطولة منطقة القاهرة

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
توج فريق النادي الاهلي لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد أن تغلب على نظيره فريق طلائع الجيش في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين اليوم.

وقدم الأهلي عرضا قويا تحت قيادة الكابتن عمرو عطية مدرب الفريق ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 18-13 ليتوج الفريق باللقب.

ويضم الجهاز الفني: عاصم حماد رئيس جهاز كرة اليد رجال بالنادي الاهلي، واحمد عبدالسلام مدير قطاع الناشئين ومحسن محمد إداري الفريق وطه محمد المعد البدني.

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