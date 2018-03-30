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مونانا الجابوني يختار ملعب أوچيستين مونيدان لاستضافة مباراته أمام المصري بالكونفدرالية

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خطابًا رسميًا من إدارة نادي مونانا الجابوني تخطره من خلاله باختيار ملعب أوچيستين مونيدان بالعاصمة الجابونية ليبرفيل لاستضافة مباراته أمام المصري في ذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها يوم الجمعة، الموافق السادس من أبريل المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت ليبرفيل – الرابعة بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن ملعب أوچيستين مونيدان يتسع لنحو سبعة آلاف متفرج، فيما يتسع ملعب الصداقة والذي استضاف مباراة مونانا والأهلي في مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في السابع عشر من مارس الجاري لنحو أربعين ألف متفرج.

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