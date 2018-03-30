"إن بي سي إن": فوضى الإدارة الأمريكية تؤثر في القضاء على داعش .. تجاهل الأكراد والقيادات العسكرية مستاءة من المسؤولين في البيت الأبيض

أمريكا رأت أن المعارضة المسلحة السورية غير أهل ثقة

الأكراد أدهشوا الولايات المتحدة في محاربة داعش وتخلت عنهم

قائد عسكري أمريكي: لولا التحالف العربي الكردي لقتل جنود أمريكيين كل عام



نشر موقع "إن بي سي إن نيوز" الأمريكي تقريرا يرصد فيه محاولات الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم داعش، وانتقدت أن الإدارة الأمريكية بسبب تغيرات وفوضى في الخارجية اشتكى القادة في سوريا والعراق إذا ما كان المسؤولون في البيت الأبيض يستمعون لتقاريرهم من الأساس.



منذ أربع سنوات اجتاز تنظيم داعش دولتي سوريا والعراق، واستولوا على مساحة فيهما بحجم بلد أوروبي صغير، يسكنه 8 مليون نسمة، وحقول نفطية.



وباتت ما يسمى بأرض الخلافة قاعدة للتخطيط لشن هجمات إرهابية في الخارج، ساحة إعدام الرهائين، ومنطقة تدريب المتطرفين الأجانب.



مهمة إنهاء داعش في العراق كانت بسيطة إلى حد ما، بحسب التقرير، أمريكا دربت الجيش العراقي وأعادت تجهيزه بحيث تمكنت القوات المحلية من إخراج داعش بمساعدة أمريكية.



ولكن الأمور كانت أكثر تعقيدا في سوريا، حيث دخلت الحرب الأهلية عامها السابع.



جربت أمريكا مجموعة متنوعة من السياسات، ودعمت مقاتلين أثبتوا أنهم غير أهل ثقة، وتحدثت المعارضة السورية المسلحة أنها لم تتلق من واشنطن الدعم الكافي.



ولكن الأكراد هي المجموعة الوحيدة التي تجاوزت التوقعات، قال الجنرال جوناثان براجا، مدير عمليات في الحرب التي تقودها أمريكا ضد داعش "أنا مندهش للغاية، لقد نهض هؤلاء الناس دون دعم دولي، وهذا مصدر إلهام وإعجاب".



وأوضح المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن الأكراد، خلافا لمعظم الميليشيات العربية التي كانت الولايات المتحدة تدعمها، حافظوا على وعودهم وتواصلوا مع القوات الأمريكية.



وقال أحد القادة العسكريين الذين يتواصلون بشكل يومي مع القوات التي يقودها الأكراد "إنها الشراكة التي كنا نرغب فيها".



وامتدح التقرير التعاون بين الأكراد والعرب في ائتلاف "قوات سورية الديمقراطية" ويبلغ عددهم 60 ألف شخص، ووجهت القوات الأمريكية بالمراقبة الجوية شركائهم على الأرض الذين حملون الأسلحة الصغيرة ورشاشات خفيفة، وعدد قليل من العربات.



قال أحد كبار القادة الأمريكيين أنه لو لم يكن هذا التحالف لتعرض 60 ألف جندي أمريكي منتشرين في سوريا كل سنة لخسائر.



وطوال الحملة ضد داعش قتل جندي أمريكي في القتال في سوريا، بحسب المتحدث العسكري الأمريكي، وتوفي أكثر من 4 آلاف من أفراد قوات سوريا الديمقراطية.



ولفت التقرير إلى أن النوايا الحسنة الكردية واجهت إهمالا أمريكيا بسبب عدم اكتراث واشنطن بالهجوم التركي على عفرين.



وقال قائد عسكري إننا نرسل للبيت الأبيض ما يجري، ولكني لست متأكدا من أنهم يستمعون، أو إذا كانوا يعرفون ما نفعله هنا.