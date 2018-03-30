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الجمعة 30 مارس 2018 - 20 : 08 م
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رياضة
النقاز يصل الزمالك ويجتمع مع مدير الكرة
الجمعة 30/مارس/2018 - 07:42 م
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منتصر المرشدي - ملك موسي
وصل التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي عقب عودته من تونس اليوم.
ويعقد النقاز جلسة مع ايمن حافظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان عليه بعد عودته من صفوف منتخب بلاده الذى واجه منتخب إيران استعدادا لكأس العالم.
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