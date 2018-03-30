النقاز يصل الزمالك ويجتمع مع مدير الكرة

وصل التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي عقب عودته من تونس اليوم.



ويعقد النقاز جلسة مع ايمن حافظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان عليه بعد عودته من صفوف منتخب بلاده الذى واجه منتخب إيران استعدادا لكأس العالم.