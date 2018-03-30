ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

النقاز يصل الزمالك ويجتمع مع مدير الكرة

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:42 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
وصل التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي عقب عودته من تونس اليوم.

ويعقد النقاز جلسة مع ايمن حافظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان عليه بعد عودته من صفوف منتخب بلاده الذى واجه منتخب إيران استعدادا لكأس العالم.

ترشيحاتنا

حقيقة لقاء ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا

فرنسا تحذر تركيا من شن اعتداء على منبج السورية.. وتعرض الوساطة مع الأكراد .. وأردوغان: "حزين جدًا" لموقف باريس "الخاطئ"

حقائب بنية أنيقة تناسب الأجواء العملية.. صور

أسطورة الكرة الأرجنتينية يهاجم كوبر.. ويغازل اتحاد الكرة

شاهد..مرتضى منصور يهدي بطولة بنات اليد لوزير الشباب والرياضة

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

خطيب الحرم المكي يكشف سر حرص النبي على الدعاء بـ«اللهم أصلح لي ديني»

بسبب الغيرة .. رجل يشوه وجه حبيبته السابقة ويطاردها شبه عارية في الشارع

تعرف على «ساعة» نزول الله إلى سماء الدنيا ليقبل توبة عباده يوميًا

فضيحة بتعيينات الحكام في لقاء مصر المقاصة وإنبي

«بكري» منفعلا: «الجزيرة» العميلة تجاهلت دماء الفلسطينيين في يوم الأرض.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائب بنية أنيقة تناسب الأجواء العملية.. صور

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

«ميلانيا ترامب» تتألق بملابسها أثناء زيارتها المرضى.. صور

إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة

70 صورة ترصد انتخابات رئاسة حزب الوفد

فيديو

معتز الخصوصي يكشف المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات حزب الوفد.. فيديو
ابن شقيق العندليب: «عبدالحليم حافظ حكى تاريخ بلده بصوته».. فيديو
«الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. فيديو
شاهد.. محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» جذور عائلة العندليب في مكة المكرمة
مصطفى بكري يعرض أغنية «المسيح» لعبد الحليم حافظ على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟