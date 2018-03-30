مونانا يستعد للمصري بالفوز على «ساوتومي وبرنسيب»

خاض فريق مونانا الجابوني، مباراة ودية على ستاد انجس بالعاصمة ليبرفيل أمام تشكيلة محلية لمنتخب جزر ساوتومي وبرنسيب وهي المباراة التي انتهت بفوز مونانا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



ويأتي ذلك استعدادًا لمباراة ذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره المصري والمقرر إقامتها على ملعب أوجستين مونيدان بالعاصمة الجابونية ليبرفيل في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق السادس من أبريل المقبل.



وانتهى الشوط الأول بتقدم مونانا بهدفين للاشيء سجلهما جيري نزامبا وعبده أتشاباو في الدقيقتين 16 ، 41 على الترتيب، وفي الشوط الثاني أضاف البديل حميدو سينايوكو الهدف الثالث لمونانا في الدقيقة 76، فيما أحرز خورخي فاندو نيتو هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب ساوتومي وبرنسيب في الدقيقة 89 من المباراة التي استغلها المدير الفني لمونانا كيفين ابينجا في الاطمئنان على أكبر عدد من لاعبيه، حيث دفع في الشوط الأول بتشكيلة مكونة من: باتريك مينيني ، ايمانويل ندونج ، نابي كوني ، رودولف نكومي ، توماس اوبونيت ، كارل مبدودو ، رالف بامبا ، جيري نزامبا ، ريك ألوغو ، عبده أتشاباو ، عمر كابوري ، فيما دفع في الشوط الثاني بالبدلاء ويليام موسويكي ، دومبيا ، بوكوم باجناما ، لويس أميكي ، ألان نونو ، حميدو سينايوكو.