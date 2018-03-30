مرتضى منصور لـ «خالد عبدالعزيز»: «اللي معاه ربنا ميخفش».. فيديو

فقد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، المبنى الجديد الذي يتم إنشاؤها داخل النادي، والذي سيضم صالة جيم كبيرة، ومسجد، وصالة تحفيظ القرآن الكريم، والذي توقف العمل به بسبب تعنت اللجنة المالية التى شكلها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.



وأكد رئيس الزمالك، أن المساحة المخصصة للجيم تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث سيكون مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية من الرجال، بينما سيتم تخصيص الجيم الآخر للسيدات، مؤكدا أنه منذ قدومه اللجنة المالية تم توقف العمل بسبب تعنتها ومحاولتها التحكم في كافة الأمور المالية داخل النادي.



وأضاف أن قرار النيابة العامة بأن تكون اللجنة المالية خاضعة لمجلس الادارة ولا تفرض وصايتها على الزمالك مثلما يحدث حاليا، ومحاولتها بأن تكون هي المسيطرة على كل الاوضاع المالية داخل النادي.



وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة ، لشهور طويلة كان وسيطا لإنهاء أزمة الصحفيين ومنعهما من دخول النادي، وحاليا يتحدث عن العضويات المستثناة، وعن وجود مخالفات في العضويات، مع أنه قام بإرسال خطابا للمجلس من شهر تقريبا بصحة جميع العضويات بالنادي.



وفي رسالة لوزير الرياضة قال رئيس الزمالك: "اللي معاه ربنا مش بيخاف من حد، وأن ما يحدث ضده من حملات لن تجعله يرفع الراية البيضاء خاصة وأنه لم يرتكب أي مخالفة على الإطلاق، خلال الـ4 سنوات الماضية حقق طفرة إنشائية ورياضية داخل النادي".