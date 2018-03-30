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منوعات

الصين تستبعد سقوط قطع كبيرة من حطام محطة فضائية على الأرض

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:03 م
وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين
رويترز
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن من غير المرجح أن تسقط قطع كبيرة من محطة الفضاء تيانقونغ-1 على الأرض وهي تهوي نحو الكوكب وإن الصين تتواصل بشكل مكثف مع الأمم المتحدة بشأن تطور العملية.

ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني من المتوقع أن تعاود المحطة دخول الغلاف الجوي خلال الأيام المقبلة، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين سيسقط الحطام.

وخلال إفادة صحفية يومية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن الحكومة تواصل إخطار وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة بأحدث المعلومات عن تيانقونغ-1.

وأضاف أن الصين تتصرف بشكل مسؤول وشفاف. وتابع قائلا "إذا دعت الحاجة فسنتصل على الفور بالدولة المعنية... أما بالنسبة لما سمعته ففي الوقت الراهن لا توجد احتمالات قوية بأن تصطدم قطع كبيرة بالأرض. الاحتمال الأكبر هو أن تكون القطع صغيرة للغاية".

وتيانقونغ-1 أو "القصر السماوي-1" هي أول مختبر فضائي صيني وأطلق في المدار عام 2011 للقيام بتجارب على الالتحام والدوران في المدارات ضمن برنامج فضائي طموح للصين يهدف إلى وضع محطة دائمة في الفضاء بحلول عام 2023.

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