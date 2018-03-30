«كاردشيان» تثير الجدل بسبب هذا الحذاء

إذا كنتِ من اللواتي يتابعن إطلالات النجمة "كيم كارداشيان" باستمرار، ويحرصن على التشبه بأسلوبها في عالم الموضة، عليك التعرف على الحذاء الصيفي الذي يتوقع أن يصبح رائجًا في الأيام المقبلة بعدما استخدمته"كارداشيان". والتي أثارت من خلاله الجدل بعد ارتدائه.



أعادت "كارداشيان" إلى الواجهة في عالم الموضة صيحة كانت رائجة في التسعينيات، وهي الأحذية الصيفية، بالإصبع التي تتميز بكعبها العالي.



وإليكم صور استايل حذاء "كاردشيان" الذي يصبح موضة صيف 2018.