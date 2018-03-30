«فتح» تدعو العالم للتدخل لوقف المحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

دعت حركة "فتح" العالم الحر للتدخل الفوري والعاجل لوقف المجزرة والمحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الذي خرج سلميا للتعبير عن تمسكه بأرضه وبحقه المكفول والثابت للعودة إلى أرضه التي أُخرج منها عنوة وظلما.



وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي في بيان صحفي، إن شعبنا الفلسطيني عظيم بقيمه وأخلاقه، وتمسكه بتراب وطنه ودولته، واستعداده الدائم للصمود والمواجهة، وبحقه في العيش بحرية وكرامة بعيدا عن الاستعباد والإذلال والحصار والقمع والإرهاب التي تمارسه إسرائيل بحقنا، وأن شعبنا اليوم يضرب أعلى معاني العزة والبطولة والتحدي لآلة القمع والبطش الإسرائيلية بصدره العاري، وبحنجرته التي صدحت "الحرية لفلسطين"، القدس عاصمتنا" و "العودة حق ثابت ومقدس".



واستهجنت حركة فتح الصمت الدولي على هذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من اثني عشر شهيدا وأكثر من ألف وخمسمائة جريح، وأكدت "فتح" أن الضوء الأخضر الأمريكي سبب مباشر في التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وسبب في معاناته.