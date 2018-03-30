معتز الخصوصي يكشف المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات حزب الوفد.. فيديو

قال معتز الخصوصي الصحفي بموقع صدى البلد، إن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد بدأت منذ قليل، في فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد على تعديلات اللائحة وانتخابات رئاسة الحزب، موضحا أن الجميع في انتظار النتيجة.



وأضاف "معتز: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة العاصمة تقديم الإعلامي محمد موسي، أن العملية الانتخابية داخل حزب الوفد شهدت هدوء تام فى بداية التصويت، وتواجد ممثلا لكل مرشح داخل اللجان.



وأكد انه وقعت مشادات واشتباكات بين أنصار المرشحين لرئاسة حزب الوفد، وذلك بعد اكتمال الجمعية العمومية لحزب الوفد، واشتعلت حرب الاستقطاب الداخلي بين أنصار المستشار بهاء أبو شقة والمهندس حسام الخولي المرشحين على رئاسة الوفد.



وحرض أنصار أبو شقة على رفض تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، كما نشبت بعض المشادات الكلامية بين بعض الأعضاء وتدخل النائب حسني حافظ لفض الاشتباك.



وكشف معتز الخصوصي أن المؤشرات الاولية تؤكد أن المنافسة ستكون بين المستشار بهاء أبوشقة والمهندس حسام الخولي، موضحا أن الأخير حصل على أصوات كثيرة فى محافظة الغربية والقليوبية والجيزة ونصف الأصوات فى القاهرة وأسوان والمستشار أبو شقة، حيث حصل على أصوات كثيرة فى الصعيد وأكد أن فارق الاصوات سيكون قليل.