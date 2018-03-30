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أخبار العالم

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:51 م
محمد المومني
محمد المومني
أ ش أ
أدان الأردن، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة هذا اليوم الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.

وحمّل وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسئولية عمّا جرى في قطاع غزة اليوم، كنتيجة لانتهاكها لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض والتأكيد على حقهم في العودة لديارهم، وفقًا لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية.

ودعا المومني - في بيان صادر مساء اليوم - المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، والذي يعتمد الغالبية العظمى من سكانه في حياتهم اليومية على المساعدات التي تقدمها الأونروا.

وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يضمن الحق في الحرية والكرامة والدولة للشعب الفلسطيني، سيعمل على تجذير بيئة اليأس الذي يولّد التطرّف ويدفع للمزيد من العنف والدماء، ويصب في النهاية لصالح الأجندات المتطرفة وأصحابها في المنطقة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني عل أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حل قضية اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية التي دعت لحلٍ متفقٍ عليه لمسألة اللاجئين.

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