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أخبار العالم

14 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة حتى الآن

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:54 م
مسيرات العودة الكبرى
مسيرات العودة الكبرى
أ ش أ
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 14 مواطنا، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى" فيما أصيب المئات بالرصاص الحي والاختناق في المواجهات التي اندلعت ظهر اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى يوم الأرض.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 1300 بإصابات تراوحت بين استنشاق الغاز والإصابة بالرصاص.

وتشهد المناطق الحدودية مع قطاع غزة توترا شديدا بعد أن دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة وإعلان المنطقة المتاخمة الشريط الحدودي مع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

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