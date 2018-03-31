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محافظات

«البحر الأحمر» تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. الاثنين

السبت 31/مارس/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
محمد الشريف
ينظم مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، الأثنين المقبل، احتفالا تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعدد من نجوم الفن على راسه الفنان محمد ثروت ومجدى القاسم، وذلك تحت عنوان أمسك فى حلمك.

قال كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، إن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك لتعرف على مرضى التوحد كيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة فى علاجهم.

أضاف "حسين" أن من المقرر أن يحضر الحفل بجانب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، كلا من الفنان محمد ثروت، والفنان مجدى القاسم، والفنانة نادية مصطفى، وسميرة عبد العزيز وخالد الطيب وفيروز أركان فؤاد، والإعلامية تهانى البرتقالى، ويحضر من دولة باكستان الشيخ سيد صداقات.

أعلن "حسين" فى بيانه أن على هامش الأحتفال باليوم العالمى للتوحد سيقيم مركز دولفين لأطفال التوحد ماراثون جرى بمشاركة أطفال المركز وعدد آخر من أبناء القصير وذلك يوم الأحد المقبل.

ويعد مركز دولفين لاطفال التوحد وصعوبات التواصل، تم افتتاحه فى عام 2015 وانبثقت فكرة المركز من فكرة العلاج التكاملي وهي فكرة أمريكية الأصل تقوم على متابعة الطفل التوحدي متابعة دقيقة، ويعمل بالمركز عدد 48 أخصائى تربية خاصة مدربون للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال.

كما يوجد بالمركز دكتور استشارات نفسية وأخصائى نفسي للحصول على نتائج مرضية تصل بالطفل للتعايش في المجتمع مع أقرانه بطريقة طبيعية، ويزور المركز بشكل دوري دكتور خاص بحمية أطفال التوحد " البروتوكول دان الأمريكي" بالإضافة إلى دكتور علاج حركي و دكتور مخ وأعشاب، ويستقبل المركز حالات من الخليج من السعودية والكويت والعراق و كذلك من الجزائر وألمانيا والأردن.

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