مهاجم ستوك سيتي يمنح «صلاح» لقب الأفضل بالدوري الإنجليزي

منح المهاجم الكبير بيتر كراوتش، مهاجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي، لقب أفضل لاعب في انجلترا بالموسم الحالي 2017\2018 للمحترف الدولي المصري محمد صلاح متفوقًا على كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي.



وأكد كراوتش، على أنه اختار محمد صلاح ضمن القائمة التي تضم أفضل 11 لاعب بالدوري الإنجليزي، والتي ضمنت أن تشهد تواجد الفرعون المصري متفوق على البلجيكي دي بروين.



وقال كرواتش في تصريحات صحفية اليوم، أن محمد صلاح كان له دور بارز خلال الثلاث أشهر الماضية مع فريق ليفربول وسجل 15 هدف في 13 مباراة وهو معدل مذهل لجميع اللاعبين.



وأشار مهاجم ستوك سيتي إلى أنه يتوقع أن يرشح جميع اللاعبين محمد صلاح كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لنفس الأسباب التي جعلته يختاره.



وأوضح "كراوتش" أن كيفين دي بروين كان من الممكن أن يكون هو الخيار الأنسب ولكن قبل شهر يناير وقبل مجئ محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي لأنه استطاع أن يقلب الطاولة بتقديمه أداء كبير.