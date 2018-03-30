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أخبار العالم

«في رد ناري» روسيا تطرد 150 دبلوماسيا أوروبيا من 24 دولة حليفة لبريطانيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:01 م
صدى البلد
حنين الشريف
ردت روسيا اليوم على طرد دبلوماسيها من العديد من الدول الحليفة لبريطانيا، بطرد 150 دبلوماسيا غربيا ينتمون إلى 24 دولة تحالفت مع تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في موقفها المعادي لموسكو في أزمة سالزبري.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية سفراء 23 دولة أوروبية في موسكو إلى جانب الولايات المتحدة، بأنها ستطرد إجمالي 150 دبلوماسيا منهم خلال الفترة المقبلة. 

ويعد هذا العدد نفسه عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من عواصم هذه الدول خلال الأيام الماضية. وهذه الدول هي ألبانيا، كندا، أستراليا، كرواتيا، وجمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، ليتوانيا، فنلندا، فرنسا ، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، مقدونيا ومولدوفا وهولندا، النرويج ، بولندا، رومانيا، وأسبانيا، السويد، وأوكرانيا.

وحذرت موسكو من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد بلجيكا والمجر والجبل الأسود وجورجيا.

يأتي لك في الوقت الذي أشرفت فيه السلطات الروسية على إخلاء القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورج الروسية وطرد دبلوماسييها.

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