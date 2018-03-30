قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

انتشرت في صيف 2018 القمصان البيضاء ذات الأكمام المنتفخة، حيث انها من القطع العملية و الرائجة هذا الصيف، فهي تحمل طابعا كلاسيكية جميلة، وأناقة متناهية.



ويمكن ارتداء هذه القمصان في جميع المناسبات العملية، فهي تتمتع برقي، حيث يمكن ارتدائها على الجينز، أو على بنطال أسود، فهي تتناسب بشكل أكبر مع قصار القامة من الفتيات.



وإليكم احدث موديلات القمصان البيضاء ذات الأكمام الواسعة والتي نشرها موقع "The lady".