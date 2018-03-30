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بنات البلد

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:34 م
قمصان بيضاء بأكمام
قمصان بيضاء بأكمام واسعة
آية التيجي
انتشرت في صيف 2018 القمصان البيضاء ذات الأكمام المنتفخة، حيث انها من القطع العملية و الرائجة هذا الصيف، فهي تحمل طابعا كلاسيكية جميلة، وأناقة متناهية.

ويمكن ارتداء هذه القمصان في جميع المناسبات العملية، فهي تتمتع برقي، حيث يمكن ارتدائها على الجينز، أو على بنطال أسود، فهي تتناسب بشكل أكبر مع قصار القامة من الفتيات.

وإليكم احدث موديلات القمصان البيضاء ذات الأكمام الواسعة والتي نشرها موقع "The lady".
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور
قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

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