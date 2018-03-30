شاهد .. زوجة علي ربيع تثير التساؤلات حول ولادتها سرا

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ «ندى محمود»، زوجة الفنان علي ربيع، ظهرت فيها معه أثناء احتفالهما بعيد ميلاده الذي وافق أمس، وأمامهما "تورتة"، مدون عليها جميع أعمال "ربيع" الأخيرة.



وظهرت «ندى» في الصورة بدون بطن ممتلئة، بعدما كانت في شهور حملها الأخيرة قبل أيام، الأمر الذي جعل جمهور علي ربيع يتسائل عن حقيقة إنجابها سرًا، وتكتمها على الخبر، لفرض الخصوصية، وذلك مثلما فعل زوجها من قبل واحتفل بزفافه سرًا.