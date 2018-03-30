ارتفاع عدد شهداء «مسيرة العودة» إلى 15 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء المشاركين في مسيرة العودة الكبرى إلى 15 قتيلا.



وشارك في المسيرة أكثر من 45 ألف فلسطيني في العديد من نقاط التماس مع إٍسرائيل، فيما أصيب أكثر من 1200 شخص.



وانطلقت صباح الجمعة فعاليات مسيرة العودة الكبرى-التي تشكل حدثًا فارقًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر- والمقرر تواصلها لحين اجتياز السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة وتحقيق العودة.



وشارك في الفعاليات أطياف الشعب الفلسطيني ومن أماكن لجوئهم، وذلك بعد مرور نحو 70 سنة على نكبة فلسطين وتهجيرهم من أرضهم.