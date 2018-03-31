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فكر دينى

«3 أعمال» أوصى بها السلف الصالح للفوز بشهادة دخول الجنة

السبت 31/مارس/2018 - 01:00 ص
الجنة
الجنة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك 3 أعمال بها ينال الإنسان ويفوز برخصة دخول الجنة.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن إبراهيم التيمي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «إنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إلَّا بِعَمَلٍ لَهَا، اخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ».

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