«3 أعمال» أوصى بها السلف الصالح للفوز بشهادة دخول الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك 3 أعمال بها ينال الإنسان ويفوز برخصة دخول الجنة.



واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن إبراهيم التيمي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «إنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إلَّا بِعَمَلٍ لَهَا، اخْلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ وَأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ».

