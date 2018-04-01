شاهد..حريق ضخم في مطار بريطاني يثير الرعب بين الركاب

أثار اندلاع النيران في إحدى الحافلات داخل مطار ستانستد بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، حالة من الرعب والفوضى بين رواد المطار الذي ازدحم بمئات الركاب الذين كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الفصح في الخارج.



وكشفت الصور عن انبعاث ألسنة الدخان من المطار الذي غطته سحابة سوداء، وهو ما تسبب في إلغاء رحلة جوية على الأقل، في حين حوصر مئات الركاب داخل المطار، بينما سعت قوات الإطفاء جاهدة لإخلاء المطار.



كما أغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى المطار وهو ما تسبب في حالة من التكدس المروري وطوابير طويلة من السيارات التي حوصرت بدورها خارج المطار.