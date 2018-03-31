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فكر دينى

انتبه.. هذا «العمل» يجعلك أولى الناس برسول الله يوم القيامة

السبت 31/مارس/2018 - 03:00 ص
الجنة
الجنة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملًا يجعل لصاحبه الأولوية بالنبي يوم القيامة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تمنح الشخص الأولوية فيه -صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بما ورد في جامع الترمذي، عن ابن مسْعُودٍ -رضي اللَّه عنْهُ- أنَّ رسُول اللَّهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- قَالَ: «إن أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً».

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