بعد إصابة الطفل «زين» بسرطان المثانة .. تعرف على أعراض المرض وأسبابه وكيفية الوقاية منه.. والرجال الأكثرعرضة للإصابة

سرطان المثانة يؤثر على حوالي 68000 بالغ في الولايات المتحدة كل عام

يتم تشخيص سبعة من كل 10 سرطانات المثانة في مرحلة مبكرة

التدخين والتعرض للمواد الكيماوية من أبرز المسببات للمرض

8 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.. أبرزها لون البشرة

يعد سرطان المثانة، واحد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، حيث يؤثر على حوالي 68000 بالغ في الولايات المتحدة سنويا، ويحدث سرطان المثانة عند الرجال بشكل متكرر أكثر مما يحدث عند النساء، وعادة ما يصيب البالغين الأكبر سنا ، رغم أنه لا يرتبط بعمر معين، وذلك وفقا لما نشره موقع "مايو كلينيك" الطبي.غالبًا ما يبدأ سرطان المثانة في الخلايا البولية التي تبطن داخل المثانة، وهو العضو العضلي المجوف في أسفل البطن الذي يخزن البول، وعلى الرغم من أنه الأكثر شيوعًا في المثانة، إلا أن هذا النوع من السرطان يمكن أن يحدث في أجزاء أخرى من نظام صرف المسالك البولية.ويتم تشخيص حوالي سبعة من كل 10 سرطانات المثانة في مرحلة مبكرة، وعندما يكون سرطان المثانة قابلا للعلاج بشكل كبير، ومع ذلك ، حتى سرطان المثانة في مرحلة مبكرة قد يتكرر في المثانة لهذا السبب، حيث يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان المثانة عادةً إلى اختبارات متابعة لسنوات بعد العلاج للبحث عن سرطان المثانة الذي يتكرر أو يتقدم إلى مرحلة أعلى، وقد تشمل علامات وأعراض سرطان المثانة:1- دم في البول.2- تبول مؤلم.3- ألم الحوض.وإذا كنت تعاني من دم في البول، فقد يظهر البول باللون الأحمر أو الملون، وفي بعض الأحيان، قد لا يبدو البول مختلفًا ، ولكن قد يتم الكشف عن وجود دم في البول أثناء الفحص المجهري للبول.وقد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة أيضًا من:ألم في الظهركثرة التبولولكن هذه الأعراض تحدث غالبًا بسبب شيء آخر غير سرطان المثانة، فإذا كان لديك دم في البول، قم بتحديد موعد مع طبيبك للفحص. كما يمكنك تحديد موعد مع طبيبك إذا كان لديك علامات أو أعراض أخرى تقلقك.ويتطور سرطان المثانة عندما تبدأ الخلايا في المثانة بالنمو بشكل غير طبيعي، بدلا من أن تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، فإن هذه الخلايا تطور طفرات تجعلها تخرج عن السيطرة ولا تموت، وهذه الخلايا غير الطبيعية تشكل ورما، وتشمل أسباب سرطان المثانة:1- التدخين وغيره من استخدام التبغ.2- التعرض للمواد الكيميائية ، وخاصة العمل في وظيفة تتطلب التعرض للمواد الكيميائية.3- التعرض للإشعاع في الماضي.4- تهيج مزمن في بطانة المثانة.5- الإصابات الطفيلية، خاصةً عند الأشخاص القادمين من مناطق معينة من الولايات المتحدة أو الذين سافروا إليها.وليس من الواضح دائما ما الذي يسبب سرطان المثانة ، وبعض الأشخاص المصابين بسرطان المثانة ليس لديهم عوامل خطر واضحة.ويمكن أن تصبح الأنواع المختلفة من الخلايا في المثانة سرطانية، حيث ان نوع الخلية في المثانة حيث يبدأ السرطان يحدد نوع سرطان المثانة، وعندما يتحدد نوع سرطان المثانة فسوف يختار الطبيب العلاجات التي قد تناسبك، وتشمل أنواع سرطان المثانة:سرطان الخلايا البولية ، الذي كان يسمى سابقا سرطان "الخلايا الانتقالية" ، يحدث في الخلايا التي تبطن داخل المثانة، وتمدد الخلايا البولية عند اكتمال المثانة، وتقلص عندما تكون المثانة فارغة، وهذه الخلايا نفسها تبطن داخل الحالب ، والأورام يمكن أن تتشكل في تلك الأماكن أيضا، حيث أن سرطان أورثيلية هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان المثانة في الولايات المتحدة.ويرتبط سرطان الخلايا الحرشفية تهيج مزمن في المثانة ، على سبيل المثال من العدوى أو من استخدام طويل الأمد القسطرة البولية، وسرطان المثانة الحرشفية خلية نادرة في الولايات المتحدة، وهو أكثر شيوعًا في أجزاء من العالم حيث عدوى طفيلية معينة (داء البلهارسيات) وهي سبب شائع للعدوى في المثانة.ويبدأ السرطان الغدي في الخلايا التي تشكل الغدد المخاطية في المثانة. [أدنوكرسنوما] من المثانة نادر في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وتشمل بعض سرطانات المثانة أكثر من نوع واحد من الخلايا.وهناك عوامل التي قد تزيد من خطر الاصابة بسرطان المثانة ما يلي:قد يزيد تدخين السجائر أو السيجار أو الأنابيب من خطر الإصابة بسرطان المثانة عن طريق التسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول. عندما تدخن، ويعالج جسمك من المواد الكيميائية الموجودة في الدخان، ويخرج بعض منها في البول، وقد تؤدي هذه المواد الكيميائية الضارة إلى تلف بطانة المثانة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.ويزيد خطر الإصابة بسرطان المثانة مع تقدمك في العمر، ويمكن أن يحدث سرطان المثانة في أي عمر، لكنه نادرًا ما يوجد في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.حيث ان الناس البيض لديهم خطر أكبر لسرطان المثانة أكثر من الأشخاص من الأعراق الأخرى.الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة أكثر من النساء.وتلعب الكليتان دورًا رئيسيًا في تصفية المواد الكيميائية الضارة من مجرى الدم وتحريكها إلى المثانة، ويعتقد أن وجود مواد كيميائية معينة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، وتشمل المواد الكيميائية المرتبطة بمخاطر الإصابة بسرطان المثانة، والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأصباغ والمطاط والجلد والمنسوجات ومنتجات الطلاء.والعلاج مع عقار سيكلوفوسفاميد المضاد للسرطان يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة، والأشخاص الذين يتلقون العلاجات الإشعاعية التي تستهدف الحوض لسرطان سابق لديهم خطر مرتفع للإصابة بسرطان المثانة.وقد تؤدي العدوى البولية المزمنة أو المتكررة أو الالتهابات (التهاب المثانة)، مثل ما يحدث مع الاستخدام الطويل الأمد القسطرة البولية، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة الحرشفية، و في بعض مناطق العالم ، يرتبط سرطان الخلايا الحرشفية بالتهاب المثانة المزمن الناتج عن العدوى الطفيلية المعروفة باسم البلهارسيا.وإذا كنت مصابة بسرطان المثانة ، فمن المرجح أن تحصل عليه مرة أخرى، و إذا كان أحد أقربائك من الدرجة الأولى - أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت - لديه تاريخ في الإصابة بسرطان المثانة، فقد يكون لديك خطر متزايد للمرض، وعلى الرغم من أنه نادر الحدوث لسرطان المثانة في العائلات، ويمكن أن يؤدي التاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم الوراثي nonpolyposis، والذي يُسمى أيضًا متلازمة لينش Lynch، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الجهاز البولي، وكذلك في القولون والرحم والمبايض وغيرها من الأعضاء.وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة لمنع الإصابة بسرطان المثانة، ويمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في تقليل المخاطر، وعلى سبيل المثال:لا يعني التدخين أن المواد الكيميائية المسببة للسرطان في الدخان لا يمكن أن تتجمع في المثانة، وإذا كنت لا تدخن ، لا تبدأ، إذا كنت تدخن ، تحدث مع طبيبك حول خطة لمساعدتك على التوقف. قد تساعدك مجموعات الدعم والأدوية والطرق الأخرى على الإقلاع عن التدخين.إذا كنت تعمل باستخدام مواد كيميائية ، فاتبع جميع إرشادات السلامة لتجنب التعرض.واختيار نظام غذائي غني في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة، و قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.