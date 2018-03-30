«المركزي»: ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ 679.04 مليار جنيه في نوفمبر

ارتفعت جملة ودائع البنوك غير الحكومية بالعملة الأجنبية إلى 679.04 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 672.622 مليارا في أكتوبر السابق له بفارق 24.42 مليار جنيه، ومقارنة بـ672.7 مليار جنيه في سبتمبر 2017 بزيادة قدرها 6.34 مليارا .



واعلن تقرير صادر عن البنك المركزي وصول تلك الودائع بقطاع الأعمال العام إلي 36.5 مليارا في نوفمبر الماضي مقابل 35.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 36.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق.



ووصل حجم تلك الودائع ببند القطاع الخاص إلي 182.745 مليارا في نوفمبر الماضي مقابل 181.5 مليارا ومقارنة بـ 180.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق لهما.



وبلغ حجم تلك الودائع بالقطاع العائلي نحو 452.8 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 448.123 مليار جنيه في أكتوبر السابق له، ومقارنة بـ 448.2 مليارا بنهاية سبتمبر 2017.