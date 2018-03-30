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وزير القوى العاملة: انخفاض معدلات البطالة إلى 11.3%.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:25 م
صدى البلد
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملف البطالة يهم الدولة بأكملها، حيث انخفضت نسبة البطالة عن العام الماضي ووصلت إلى 11,3%.

وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن شكل العمال في العاصمة الإدارية الجديدة "يفرح"، لافتًا إلى أنه تم عقد أكثر من 16 ملتقى توظيف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن ملتقيات التوظيف ابتكار يجب الاهتمام به، ويتحسن كل فترة عن السابقة، حيث يتم معالجة الأخطاء التي تظهر لتجنبها في الملتقيات القادمة.

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