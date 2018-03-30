المسلمون يحتفلون بـ «عيد الفصح» ويقرأون التوراة بمسجد أمريكي

احتفل مسلمون ويهود بعيد الفصح في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشهد نادر أن تجده في أمريكا، بحسب ما نشره موقع "الحرة" الإخباري.



وتجمعت كثيرا من الأسر اليهودية في المنازل كعادتهم، حيث أغاني وتبريكات عيد الفصح اليهودي، ولكن بمسجد مانهاتن في نيويورك شارك يهود ومسلمون تخطوا كل الحواجز واجتمعوا هناك.



ويعتبر اليهود عيد الفصح ذكرى هجرة اليهود من مصر، حيث حررهم النبي موسى بني إسرائيل من العبودية التي خضعوا لها تحت حكم الفرعون.



وقامت منظمة التضامن الإسلامية اليهودية في بروكلين بالتعاون مع الجمعية الإسلامية وسط مانهاتن بالترتيب للاحتفال.



ونقل موقع "الحرة" عن أحمد دويدار إمام من المنظمة قوله أن مشاركة المسلمين مناسبات الآخرين من أبرز القيم التي دعا لها الإسلام.



أما الحاخام اليهودية لورين هيرمان فقالت أن الديانتين الإسلامية واليهودية تتشاطران كثيرا من العادات والقيم.



وقرأت في الاحتفال أجزاء من التوراة، وتليت آيات قرآنية، في مشهد اعتبره التقرير يدل على عمق العلاقات بين اليهود والمسلمين.