ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار العالم

المسلمون يحتفلون بـ «عيد الفصح» ويقرأون التوراة بمسجد أمريكي

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:03 م
صدى البلد
قسم الخارجي
احتفل مسلمون ويهود بعيد الفصح في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشهد نادر أن تجده في أمريكا، بحسب ما نشره موقع "الحرة" الإخباري.

وتجمعت كثيرا من الأسر اليهودية في المنازل كعادتهم، حيث أغاني وتبريكات عيد الفصح اليهودي، ولكن بمسجد مانهاتن في نيويورك شارك يهود ومسلمون تخطوا كل الحواجز واجتمعوا هناك.

ويعتبر اليهود عيد الفصح ذكرى هجرة اليهود من مصر، حيث حررهم النبي موسى بني إسرائيل من العبودية التي خضعوا لها تحت حكم الفرعون.

وقامت منظمة التضامن الإسلامية اليهودية في بروكلين بالتعاون مع الجمعية الإسلامية وسط مانهاتن بالترتيب للاحتفال.

ونقل موقع "الحرة" عن أحمد دويدار إمام من المنظمة قوله أن مشاركة المسلمين مناسبات الآخرين من أبرز القيم التي دعا لها الإسلام.

أما الحاخام اليهودية لورين هيرمان فقالت أن الديانتين الإسلامية واليهودية تتشاطران كثيرا من العادات والقيم.

وقرأت في الاحتفال أجزاء من التوراة، وتليت آيات قرآنية، في مشهد اعتبره التقرير يدل على عمق العلاقات بين اليهود والمسلمين.

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد شهداء «مسيرة العودة» إلى 15 شخصا

محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

بعد إصابة الطفل «زين» بسرطان المثانة .. تعرف على أعراض المرض وأسبابه وكيفية الوقاية منه.. والرجال الأكثرعرضة للإصابة

قناة إسرائيلية: مصر وإسرائيل تمتلكان أدلة على علاقة الفراعنة بالكائنات الفضائية

شاهد.. لحظة استشهاد فلسطيني أثناء مسيرة العودة الكبرى

معتز الخصوصي يكشف المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات حزب الوفد.. فيديو

إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

مقتل ثلاثة ضباط شرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدينة «دير إسماعيل خان» بباكستان

مرتضى منصور لـ «خالد عبدالعزيز»: «اللي معاه ربنا ميخفش».. فيديو

تجميد النشاط الرياضي بالزمالك بسبب اللجنة المالية بالنادي

«الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

حقائب بنية أنيقة تناسب الأجواء العملية.. صور

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

فيديو

محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره
شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات
شاهد.. الداخلية تحتفل بأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم
تعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟