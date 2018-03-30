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وزير القوى العاملة: المصريون انتصروا في انتخابات 2018

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:21 م
صدى البلد
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التحية للمواطن المصري لحرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه أثبت حبه لمصر ووقوفه إلى جانب بلده.

وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم، إلى أن المصريين في الداخل والخارج لا يذهبوا إلى صندوق الاقتراع بمفردهم، موضحًا أن كل مواطن مصري حرص على اصطحاب أسرته وأطفاله معه، وهو شىء جديد.

وأضاف أن المصريين هم من انتصروا في انتخابات 2018، وتأكد أن له حقوق يجب أن يتمتع بها، بالإضافة إلى أنه حمى بلده من الأعداء في الداخل والخارج.

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