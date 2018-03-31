"دور التنمية المحلية" فى ندوة بـ"رجال الأعمال".. الاثنين المقبل

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، الإثنين المقبل، ندوة بعنوان "دور وزارة التنمية المحلية فى دعم التنمية المتكاملة" بحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية.



وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، في تصريحات له اليوم إن الندوة تهدف إلى التعرف على أهم المشروعات المستقبلية المقرر إقامتها بالمحافظات والدور المنتظر للقطاع الخاص للمشاركة فى تلك المشروعات، وخطة الوزارة لتسريع إجراءات الاستثمار وربط المشروعات بالخطة القومية للدولة والصلاحيات المنتظر منحها للمحافظين تطبيقًا لمفهوم اللامركزية.



وأضاف يوسف، أن الندوة تستعرض أيضا خطط الوزارة فى الارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات من أجل تقليص البيروقراطية، بجانب الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الوزارة للإسراع فى الإجراءات الخاصة بحصول المستثمرين على التراخيص من المصالح الحكومية المختلفة.

