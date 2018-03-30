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فن

السوبرانو زينة برهوم تشارك في حفل إطلاق كتاب تمكين السيدات من خلال الطهي

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:31 م
صدى البلد
محمد نبيـل
شاركت السوبرانو الأردنية زينة برهوم في حفل عشاء لإطلاق مشروع كتاب تمكين السيدات من خلال الطهي في الأردن الذي نظمته شركة سيفين سيركلز بفندق لاند مارك عمّان.

يعد الكتاب هو الأول من نوعه الذي يحتوي على قصص ووصفات من العالم العربي لـ54 سيدة ينتمون إلى خلفيات مختلفة، ولهن مواهب متعددة وقصص كفاح حياتية.

الحفل الذي أقُيم خصيصًا من أجل تقديم وصفات مُختارة من الكتاب، تضمنت فعالياته حلقات نقاشية نظمها ممثلون للمجتمع المدني الأردني والقطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية وصناديق التنمية ووكالات المعونة، وجاء الكتاب بإسهامات عديدة من بينها الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ووزارة السياحة الأردنية.

ومن المتوقع أن ينطلق الكتاب بنسختين إلكترونية ومطبوعة، وسوف يذهب جزءٌ من إيراداته إلى مبادرة الإطعام للجميع التي تدعم برنامج الأغذية العالمي وتكيّة أم علي، وهي مؤسسة غير ربحية أطلقت مباردة لمكافحة الجوع بالأردن والعالم العربي، وذلك من أجل توفير الطعام للمحتاج والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة له حتى يتمكن من إطعام نفسه.

ومؤخرًا منحت السفارة الأوكرانية بالأردن السوبرانو زينة برهوم الجائزة الكبرى (Grand Prix)، والتي كانت قد فازت بها في الدورة الثانية من مسابقة الغناء الدولية تاراس شيفتشينكو لتوحيد الشعوب وغنت فيها لأول مرة الأغنية الشعبية الشهيرة "نهر الدينبر يهدر ويخور" للشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو بالأوكرانية والعربية.

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