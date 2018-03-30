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نشرة الموانئ .. وصول وسفر 1666 راكبا بـ«البحر الأحمر» وتداول 454 شاحنة .. تدوال 20 سفينة بضائع عامة وحاويات بـ«بورسعيد».. و17 سفينة إجمالي الحركة بميناء دمياط

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:01 م
نشرة الموانئ
نشرة الموانئ
قسم المحافظات
  • ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة
  • تصدير 300 طن ملح و2282 طن فوسفات من دمياط 
  • سفاجا استقبل 448 راكبا و197 شاحنة و25 سيارة
  • ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 886 راكبا وتداول 105 شاحنات 

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 20 سفينة.

وذكر بيان لهيئة الموانئ، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول وخروج 7 سفن ، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد 13 سفينة حاويات وبضائع وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

فيما استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 14 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2710 أطنان قمح، إلى جانب 94 سيارة نقل محملة بـ 4503 أطنان قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 171 ألفا و72 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 300 طن ملح و2282 طن فوسفات.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا استقبل اليوم اربع سفن وهى مسرة ، عمان ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 448 راكب و197 شاحنة بضائع و25 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 332 راكبا و146 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و14 سيارة.

وعلى جانب آخر ، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 886 راكبا وتداول 105 شاحنات حيث استقبل الميناء اليوم السفينة ايلة وبريدج وعلى متنهم 341 راكبا و11 براد و2 تريلا و2 سيارة كما تغادر السفينة سينا وعلى متنهم 43 راكبا و27 براد و16 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 244 راكبا و11 براد و3 تريلا فيما غادرت السفينتين ايلة، بريدج وعلى متنهم 258 راكبا و22 براد و13 تريلا.

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